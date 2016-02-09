Ярославль, 9 февраля, 2016, 13:23 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля определилась с датой повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Билеты в автобусах, трамваях, троллейбусах и маршрутных такси подорожают одновременно 17 февраля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

5 февраля было опубликовано постановление департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области об установлении предельного тарифа на проезд в маршрутном такси в городе Ярославле. Оно вступит в силу через 10 дней после официальной публикации. Проезд в маршрутном такси будет стоить 23 рубля. Одновременно мэрия города повысит с 18 до 20 рублей стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте.

«Поскольку ранее решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте уже было принято, но отложено, издание отдельного нормативного акта не требуется. Мы повысим стоимость проезда в общественном транспорте и маршрутках одновременно», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель мэра Ярославля Игорь Блохин.