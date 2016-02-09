Кострома, 9 февраля, 2016, 13:23 — ИА Регнум. Товаропроизводители Костромской области в 15 раз увеличили объемы поставок молочной продукции в социальную сферу региона, субсидируемых за счет областного бюджета. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, об этом на еженедельном оперативном совещании 8 февраля сообщил директор регионального департамента АПК Сергей Иванов.

specagro.ru Молочные продукты

Объем субсидируемых поставок молочных продуктов в социальную сферу с января по декабрь 2015 года вырос с 6,4 тонн до 95,8 тонн — в 15 раз. По словам Иванова, образовательные учреждения девяти муниципальных районов полностью обеспечены молоком и молочными продуктами, произведенными региональными компаниями.

От местных предприятий в 2015 году в учреждения социальной сферы поступило 83,1% от всего потребленного молока, 68% — творога, 77,3% — сливочного масла и 86,4% — сыра. Поставляют продукцию 30 костромских товаропроизводителей, около 230 местных предпринимателей и 34 поставщика из других регионов РФ.

Качество поставляемых в соцучреждения продуктов контролируется: за год было отобрано 250 проб молочной продукции, из которых 60 образцов не соответствовало стандартам. По данным обладминистрации, все эти продукты были привезены Костромскую область из других регионов. Итогом проверок стали письма в территориальные управления Роспотребнадзора, в которых недобросовестные компании просили призвать к ответственности.