Гонконг, Китай, 9 февраля, 2016, 13:18 — ИА Регнум.

Главный министр администрации Гонконга Лян Чжэньинь выступил с резкой критикой в адрес протестующих, в результате действий которых пострадали 48 полицейских.

news.cn Лян Чжэньинь

Лян Чжэньинь осудил акты насилия и подчеркнул, что администрация Гонконга не потерпит подобного поведения от граждан. Чиновник сообщил, что все задержанные понесут справедливое наказание, в случае если их вина будет доказана. Глава администрации возмущен действиями протестующих, которые применили насилие к сотрудникам правоохранительных органов. Лян Чжэньинь призвал полицейских к восстановлению порядка на улицах города, пишет «Жэньминь жибао».

Столкновения между протестующими и сотрудниками полиции произошли вечером 8 февраля. В протесте приняли участие более 300 жителей Гонконга. В результате столкновений травмы различной степени тяжести получили 48 полицейских, задержано 24 протестующих.