Москва, 9 февраля, 2016, 13:10 — ИА Регнум. Совфед на заседании 10 февраля утвердит пятерку кандидатов в ЦИК, передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля. Профильный комитет Совфеда по федеративному устройству и региональной политике сформировал список из пяти кандидатур в ЦИК по квоте верхней палаты парламента.

social.council.gov.ru Совет Федерации

В этом списке: действующие члены ЦИК Антон Лопатин, Майя Гришина и Сиябшах Шапиев. Кроме того, в нем — экс-депутат Госдумы Александр Клюкин и сенатор от Рязанской области Николай Булаев.

Всего в Совфед было представлено 12 кандидатур в новый состав ЦИК. Напомним, ЦИК должен быть сформирован до 28 марта 2016 года — в составе 15 человек. Пять кандидатов выдвинет Госдума — фракции представят в профильный комитет своих кандидатов до 10 марта, после чего нижняя палата парламента сформирует свою пятерку. Последним свою пятерку назначит указом президент РФ.

ЦИК формируется на пять лет.