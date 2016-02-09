Москва, 9 февраля, 2016, 13:03 — ИА Регнум. Официальный курс доллара США к рублю на 10 февраля вырос почти на 2 рубля, евро — более чем на 2 рубля, говорится в сообщении ЦБ РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

Доллар США вырос по сравнению с предыдущим показателем на 1,8191 рубля и составил 78,6805 руб. Официальный курс евро к рублю прибавил 2,3892 рубля — до 88,0435 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанной по официальным курсам, составляет 82,8939 рубля (выросла на 2,0757 рубля).