Ереван, 9 февраля, 2016, 12:49 — ИА Регнум. Когда власти Армении взимают НДС в размере 20% с физических лиц, импортирующих автомобили из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Армению, это противоречит договорно-правовому полю ЕАЭС, заявила 8 февраля во время телемоста Ереван-Москва-Астана министр по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Татьяна Валовая.

eurasiancommission.org Татьяна Валовая

«У нас внутри ЕАЭС нетарифных барьеров де-юре нет. То есть, у нас четко в договоре прописано, что по отношению друг к другу мы меры нетарифной защиты применять не можем. В то же время, иногда мы выявляем такие барьеры, и достаточно часто, которые происходят из-за того, что или государства не полностью четко выполняют принятые нами решения, или где-то, до какой-то степени у нас нет достаточно четкой правоприменительной практики», — сказала она.

По словам Валовой, в прошлом году по поручению премьер-министров стран — членов ЕАЭС Евразийская экономическая комиссия подготовила доклад о ситуации с барьерами на евразийском экономическом пространстве, в котором представлены также те меры, которые нужно принять для устранения подобных барьеров.

«У нас по итогам этого доклада было очень четкое понимание, исходя из которого мы теперь работаем. Мы понимаем, что у нас в договорно-правовой базе есть некоторые законные изъятия и ограничения. […] Но есть у нас и барьеры, которые совершенно четко запрещены законодательством. Они должны устраняться. Мы в прошлом году около 80 таких барьеров устранили, и мы очень активно ведем мониторинг появления таких барьеров, как новых, так и вновь появляющихся. Тут приведу такой пример барьера, который совершенно точно запрещен договором. Это взимание НДС с физических лиц при импорте автомобилей. У нас был такой барьер в Республике Казахстан, он был устранен. Но вот сейчас аналогичный барьер появился в Республике Армения», — цитирует министра news.am.

До сих пор министерство финансов Армении никак не ответило на обвинения Воловой.

Между тем предприниматели, которые импортируют и продают автомобили, рассказывают, что при ввозе автомобиля из России платят 20% НДС и еще природоохранный налог.

Так, к примеру, при импорте 10-летнего автомобиля из Грузии, не входящей в ЕАЭС, в качестве таможенной пошлины они платят 32% от стоимости автомобиля, и в эту сумму входят также НДС и экологический сбор.

При импорте того же 10-летнего автомобиля из России, являющейся членом ЕАЭС, предприниматель платит 30%: 20% — НДС и 10% — природоохранный налог (по 2% за каждый год эксплуатируемого больше 5 лет автомобиля).

А председатель союза автоимпортеров Тигран Ованнисян заявил azatutyun. am: «Фактически, мы обмануты. Если есть такое заявление, значит, все мы, автоимпортеры, обмануты».

Заявления Валовой армянская пресса считает примечательными еще и в связи с тем, что они прозвучали через несколько дней после того, как к председательству в Коллегии Евразийской экономической комиссии приступил бывший премьер-министр Армении Тигран Саркисян.

Также СМИ обсуждают, что должно делать в сложившейся ситуации правительство Армении: или признать, что незаконно взымает пошлины, либо указать на то, что слова министра ЕАЭС не соответствуют действительности.