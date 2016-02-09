Найроби, 9 февраля, 2016, 12:21 — ИА Регнум. Глава Олимпийского комитета Кении Кипчоге Кейн заявил, что страна может отказаться от участия в Олимпийских играх, которые пройдут в 2016 году в Бразилии, если вспышка вируса Зика достигнет «уровня эпидемии», сообщает BBC.

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«Мы не будем рисковать гражданами Кении, если этот вирус достигнет уровня эпидемии», — заявил он.

Несмотря на то, что вирус известен и в Африке, и в Азии, в этих регионах не было зафиксировано ни одного случая микроцефалии, вспышку которой в Бразилии связывают с вирусом Зика.

Так, в Уганде первый случай заболевания этим переносимым кровососущими насекомыми вирусом был обнаружен в 1947 году. Ряд исследований, проведенных в 1983-м, показал, что 56% жителей Нигерии обладают иммунитетом к вирусу Зика.

В данный момент нет точной связи между микроцефалией и вирусом Зика, однако уже предпринимаются попытки обнаружить случаи заболевания микроцефалией в Африке. Первые случаи заболевания новым штаммом уже обнаружены в Кабо-Верде.

Напомним, микроцефалия — это недоразвитие черепа и головного мозга, сопровождающееся умственной отсталостью и неврологическими отклонениями.