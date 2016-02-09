Киев, 9 февраля, 2016, 12:11 — ИА Регнум. В ближайшие полтора года на минских переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе не будет никакой продуктивной дискуссии. Об этом заявил представитель Украины в политической подгруппе контактной группы по урегулированию Роман Бессмертный в интервью изданию «Цензор».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вопрос

«Мне сложно говорить об обнадеживающих вещах. Когда я смотрю на перспективы этого процесса, могу сказать, что в ближайшие полтора года мы будем находиться в сложной и непродуктивной дискуссии. Этот тот период, когда нужно сосредоточиться на внутренних вопросах — укреплять обороноспособность государства, политическое единство и делать все возможное, чтобы страна менялась», — сказал Бессмертный.

Кроме того, он уверен, что за эти полтора года в ключевых западных странах произойдут некоторые изменения во власти, и они окончательно определятся со своей позицией в отношении Украины.

«Что касается внешнеполитического направления, его нужно всеми усилиями держать хотя бы в таких рамках, которые есть сегодня. Я имею в виду линию от санкций до отношений Киев-Вашингтон, Киев-Берлин, Киев-Париж. Потом выстраивать Киев-Лондон, Киев-Пекин и так далее. В США пройдут выборы президента, будут изменения в Германии, Франции. Мы получим ответ — позитивный или негативный, а это лучше, чем неопределенность. Как в пословице: «Лучше ужасный конец, чем ужас без конца», — отметил Бессмертный.

Также в этом интервью он рассказал, что администрация президента Порошенко передает украинским представителям в Минске директивы и позицию относительно различных возможных вопросов.

«Раньше они назывались директивы. Но, видимо, Министерство иностранных дел решило, что это зарубежное слово, поэтому теперь мы получаем «указания». Они предоставляются в письменном виде на нескольких десятках страниц: говорить по такому-то вопросу так-то и так. К сожалению, я не могу разглашать содержание. Но указания носят конституционный, законный характер. В них — позиция сторон и аргументация по каждому вопросу», — рассказал Бессмертный.

Такие директивы являются одинаковыми для всех, в том числе для Леонида Кучмы.

«…Указания сводятся к отстаиванию интересов Украины. Находясь в этом процессе, я не предполагаю, что украинская власть может «вилять хвостом». Ясно, что на Украине есть разные мнения по этой ситуации. Есть такие люди, которые считают, что лучше сдаться в плен», — заявил дипломат.

ИА REGNUM напоминает, что представитель Украины Бессмертный получил известность после своего заявления, что фактически с 1 января 2016 года действует некий договор «Минск-3», что пришлось опровергать первым лицам Украины. На следующей неделе должна состояться встреча министров иностранных дел стран «нормандской четверки». На повестке дня — вопросы безопасности и проведения выборов на Донбассе.