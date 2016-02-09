Канберра, 9 февраля, 2016, 12:12 — ИА Регнум. Россия оказалась на первом месте в ряду основных угроз, которым должен противостоять Пентагон. Об этом сообщил сегодня, 9 февраля, заместитель министра обороны США Фрэнк Кендалл в ходе конференции в Канберре, пишет Bloomberg.

history.com Пентагон

Кендалл перечислил пять факторов, угрожающих безопасности США: Россия, Китай, Иран, Северная Корея и террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ).

Представляя оборонный бюджет Пентагона, в котором заложены расходы объёмом в $582,7 млрд, замминистра пояснил, что этот документ обосновывает затраты, необходимые для противостояния пяти угрозам.

Кендалл также пояснил, что при формировании бюджета учитывался тот факт, что Россия и Китай постоянно модернизируют армии. Эти страны считают, что они должны быть готовы «отразить проецирование военной силы со стороны США». Такая ситуация сложилась впервые в истории, считает Кендалл.