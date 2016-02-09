Волгоград, 9 февраля, 2016, 12:05 — ИА Регнум. В Волгограде маршрутка попала в дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МВД 9 февраля, авария произошла накануне в Красноармейском районе областного центра.

34.mvd.ru Маршрутка попала в ДТП

57-летний водитель на автомобиле «ВАЗ-212 140» на улице Лазоревой не выдержал безопасную дистанцию и врезался едущую впереди маршрутку. Удар оказался достаточно сильный. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека. Травмы получили 47-летняя пассажир «Нивы» и 28-летний пассажир пассажирского автомобиля «ГАЗ-322 132». Оба пострадавших доставлены в больницу.

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Еще один человек пострадал в аварии в Тракторозаводском районе. Накануне вечером пешехода сбил водитель «Шевролет Нива». Наезд на 40-летнего мужчину пенсионер совершил на улице Костюченко. Как установила полиция, правила нарушил пешеход, который переходил проезжую часть дороги в не установленном месте.

Добавим, что за минувшие сутки на территории Волгоградской области зарегистрировано четыре ДТП с тяжкими последствиями, в результате которых пять человек получили травмы.