Москва, 9 февраля, 2016, 11:58 — ИА Регнум. Авиационные власти России повторно проверят аэропорты Египта на предмет выполнения норм авиационной безопасности. Об этом сегодня, 9 февраля, заявил заместитель министра транспорта РФ Валерий Окулов, сообщили в Минтрансе.

tour102.ru Египет

По словам замминистра, в январе делегация РФ уже проверяла аэропорты Египта на предмет соответствия нормам авиационной безопасности. «Они подготовили соответствующее заключение, и по тем выводам, которые они сделали, сейчас коллегами проводится исправление соответствующих замечаний», — сказал Окулов.

Отметим, когда будет отправлена следующая группа по безопасностипо как неизвестно. Кроме того, дата возобновления авиационного сообщения с Египтом также пока не называется.

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Как сообщало ИА REGNUM, Росавиация в конце января сформулировала и направила авиационным властям Египта дополнительные рекомендации по мерам авиационной безопасности, реализация которых потребует дополнительных ресурсов и времени.

Напомним, авиасообщение с Египтом было прервано 6 ноября 2015 года после того, как в небе над Синайским полуостровом взорвался российский самолет А-321. Было установлено, что на борту самолета взорвалась бомба. Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство». В результате крушения погибли 224 человека.