Тайнань, Тайвань, 9 февраля, 2016, 11:56 — ИА Регнум.

Спасательные службы продолжают разборы завалов на месте обрушения многоэтажного здания в Тайнане. В ходе операции по поиску людей, застрявших под завалами жилого дома, спасатели обнаружили тело еще одной жертвы землетрясения.

pic.yesky.com Землетрясение на Тайване

По состоянию на настоящий момент, спасатели извлекли из-под обломков тела 41 человека. По меньшей мере 106 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. 8 февраля спасатели обнаружили живыми 4 жителей дома, которые вскоре были доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести. Спасатели уверены, что в разрушенном здании еще находятся живые люди, поэтому при разборе завалов практически не используется тяжелая техника, пишет «Сина синьвэнь».

5 февраля на юге Тайваня произошло сильное землетрясение, в результате которого обрушилось несколько зданий в Тайнане — крупнейшем городе на юге страны.