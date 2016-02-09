Саратов, 9 февраля, 2016, 11:33 — ИА Регнум. Зампреду Саратовского областного правительства Александру Соловьёву поручено оперативно прорабатывать с Минсельхозом РФ вопрос выплат сельхозпроизводителям по несвязанной поддержке до начала весенних полевых работ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Михаил Константинович Клодт.Три коровы

Напомним, во время рабочей встречи с президентом страны Владимиром Путиным 4 февраля губернатор Валерий Радаев проинформировал, что экономика в регионе устойчива и доложил о социально-экономической ситуации, в том числе в сельском хозяйстве. На вопрос Владимира Путина о зарплатах, Валерий Радаев сообщил, что в рамках принятой «дорожной карты» «выдерживаем и по учителям, и по здравоохранению».

Читайте также: Саратовский губернатор доложил Владимиру Путину о ситуации в регионе

На заседании с зампредами облправительства губернатор, подводя итоги встречи с главой государства, в частности отметил, что в прошлом году был собран неплохой урожай подсолнечника, других технических культур, так что в ряде хозяйств удалось сбалансировать потери от засухи, но в целом проблемы имелись у сельхозпроизводителей всех форм собственности. «Федеральная поддержка, пришедшая перед Новым годом, дала возможность подготовиться к весенней посевной 2016 года», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, средства на счета 515 пострадавших от засухи сельхозтоваропроизводителей поступили накануне Нового года, сумма, выделенная на эти цели региону из федерального бюджета составила 1 млрд 125 млн рублей. Как отметила глава Саратовского Минсельхоза Татьяна Кравцева, пострадавшие от засухи хозяйства получили компенсацию в полном объеме. Денежные средства пришли в область 30 декабря, а уже 31-го поступили на счета аграриев. Общая сумма компенсаций для 11 регионов России составила 3,9 млрд рублей. Саратовская область получила почти треть этих средств как один из наиболее пострадавших от засухи субъектов РФ.