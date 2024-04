Москва, 9 февраля, 2016, 11:33 — ИА Регнум. Познавательные способности человеческого мозга зависят от времени года, такие выводы ученые из Льежского университета опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

13orb.ru Школьник зимой идёт учиться

Кристель Майер и ее коллеги провели эксперимент, в ходе которого 28 добровольцев подвергались тестированию и одновременному обследованию при помощи оборудования для магнитно-резонансной томографии. Эксперимент проводился зимой, весной, летом и осенью в условиях, ограждающих испытуемых от воздействия внешнего мира.

Выяснилось, что результаты тестирования не зависели от времени года, но ресурсы мозга, задействованные для достижения этих результатов, оказались различными.

Так, способность удерживать внимание оказалась максимальной в июне и минимальной — в период зимнего солнцестояния. Запоминание легко давалось мозгу испытуемых весной и значительно тяжелее осенью.

Результаты эксперимента позволили ученым предположить, что организм человека сильно подвержен не только суточным колебаниям, но и сезонным.