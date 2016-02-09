Хуалянь, Тайвань, 9 февраля, 2016, 11:30 — ИА Регнум.



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9 февраля китайские сейсмологи зафиксировали новые подземные толчки на востоке Тайваня. Землетрясение магнитудой 5,3 балла было зафиксировано у побережья в районе г. Хуалянь.

Землетрясение произошло примерно в 8:47 по местному времени. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 6 км. Сведения о разрушениях и пострадавших пока не поступили, пишет «Синьхуа».

5 февраля на юге Тайваня было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,7 баллов, в результате которого обрушилось многоэтажное здание в Тайнане. В настоящий момент на месте обрушения ведется спасательная операция. При землетрясении погиб 41 человек. Более 100 числятся пропавшими без вести.