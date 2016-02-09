Ереван, 9 февраля, 2016, 11:17 — ИА Регнум. В Армении с официальным визитом находится делегация, возглавляемая председателем Национального Собрания Сербской Республики Майей Гойкович.

parliament.am Майя Гойкович и Галуст Саакян

8 февраля председатель Национального Собрания Армении Галуст Саакян, приветствуя гостей в парламенте Армении, отметил, что, хотя армяно-сербские отношения имеют многовековую историю, опирающуюся на взаимное благорасположение и помощь, для Армении была неожиданностью почти полная поддержка членами сербской делегации на последней сессии ПАСЕ двух антиармянских резолюций, что, по словам спикера армянского парламента, противоречит духу многолетних дружественных отношений между нашими двумя странами, а также официальной позиции Сербии по нагорно-карабахской проблеме. Саакян счел необходимостью налаживание активного диалога между парламентами двух стран и отметил, что таким образом, вероятно, можно будет выправить ситуацию, сложившуюся в результате подобного голосования сербской делегации.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе парламента Армении, председатель парламента Сербии в ответ лишь отметила важность взаимодействия в международных структурах, предложила активизировать сотрудничество двух парламентов. Обратившись к нагорно-карабахскому конфликту, Гойкович отметила, что Арцахская проблема должна быть урегулирована в рамках Минской группы ОБСЕ, на основе мадридских принципов, в то же время выразив признательность Армении, что в косовском вопросе страна выступает в защиту суверенности и территориальной целостности Сербии.

На встрече с президентом Армении Сержем Саргсяном также были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества делегаций Армении и Сербии в межпарламентских ассамблеях.

В том числе был также затронут переговорный процесс урегулирования нагорно-карабахской проблемы. Майя Гойкович отметила, что, исходя из опыта ее страны, в Сербии глубоко убеждены, что урегулирование проблемы возможно в рамках Минской группы ОБСЕ, только мирным путем и исключительно посредством диалога.

26 января в Страсбурге на заседании ПАСЕ были поставлены на голосование две антиармянские резолюции. Доклад депутата из Боснии и Герцеговины Милицы Маркович «Население приграничных районов Азербайджана преднамеренно лишается воды» был принят. «За» проголосовало 98 депутатов, «против» — 71, 40 депутатов воздержались.