Москва, 9 февраля, 2016, 11:03 — ИА Регнум. «Сравнение идет с январем 2015 года, когда продолжался всплеск продаж, начавшийся в конце 2014 года, и чтобы увидеть объективную картину рынка, стоит дождаться цифр за февраль и март», — считает Михаил Чаплыгин, генеральный директор аналитического агентства «Auto-Dealer-СПб».

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Да и сами представители АЕБ отмечают, что первый месяц года трудно назвать показательным: «Январь никогда не был надежным индикатором тренда для последующих месяцев года», — заявил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

Однако если данные по объемам продаж были ожидаемыми, то показатели некоторых отдельных брендов предсказать было трудно. Так, лидеры рынка по итогам 2015 года южнокорейские Huyndai и Kia «провалились» на 37% и 20% соответственно.

«Корейцы решили выжать всё, что можно, из прошлого года, захватывая долю рынка на спаде. И не стоит забывать, что в январе прошлого года Hyundai и Kia были в числе, кто показал рост, причем у Hyundai на значительные 15%. Так что на нынешнем падении сыграла ещё и высокая база прошлого года», — комментирует Илья Огородников, экономист, главный редактор автомобильного журнала «Движок».

Также удивил значительный рост бренда Ford, чьи продажи в январе выросли на 25%. Это объясняется обновлением модельного ряда (Kuga, Explorer) и большими скидками. А также, как отмечают эксперты, традиционно у Ford «отыграла» коммерческая линейка — у Transit увеличение продаж +9,8% на закупе корпоративных парков в начале года.

Не самый удачный старт новой «Лады-Весты» в конце прошлого года, как ни странно, помог АвтоВАЗу неплохо проявить себя на рынке в начале года. Так, всего в России за январь было продано более полутора тысяч автомобилей Vesta. К тому же положительно на продажах сказались появившиеся базовые версии модели, а также существенно расширенный список дилеров, которые могут продавать новинку.

Напомним, согласно прогнозу АЕБ, в 2016 году российский авторынок составит 1,53 млн автомобилей, что на 4,7% меньше, чем в 2015 году. По прогнозам аналитического агентства «Auto-Dealer-СПб», продажи новых легковых автомобилей в Санкт-Петербурге сократятся на 10−15%.