Москва, 15 февраля, 2016, 11:23 — ИА Регнум. Турция регулярно нарушает Московский договор 1921 года, в котором, в частности, есть очень важная статья, которая обязывает обе стороны отказаться от территориальных претензий друг к другу, не допускать на своей территории никакой антиправительственной деятельности против другой стороны, в том числе деятельности по отторжению части территории. Насколько соответствует современным реалиям заключенное почти сто лет назад соглашение? Возможно, его пора денонсировать?

Treaty of Moscow Московский договор 16 марта 1921

О предыстории Московского договора о дружбе и братстве, подписанного 16 марта 1921 года правительством РСФСР и правительством Великого народного собрания Турции, и его значении для современности размышляет автор ИА REGNUMВиктор Надеин-Раевский.

Еще в 1930-е годы Турция привечала многочисленных врагов советской власти, в том числе из числа российских тюрко-мусульман, которые пропагандировали создание «Великого Турана» — огромной империи от Адриатики до Тихого океана.

Да и в годы Второй мировой войны турки сконцентрировали на советской границе полмиллиона солдат и готовились вступить в войну на стороне гитлеровской Германии, и реализовать, наконец, идею создания «Великого Турана». В Турции активно действовали пантюркистские организации, которые и пропагандировали «новое будущее» для страны.

Мы помним и ту помощь, которую Турция оказывала чеченским боевикам, как во время первой, так и второй чеченской войны. На территории Турции лечились раненые боевики, жил и действовал так называемый министр иностранных дел Ичкерии, собирались деньги в турецких мечетях. Турецкие эмиссары воевали на территории России под знаменами Ичкерии, и сотни этих «добровольцев» сложили головы на Северном Кавказе. Не забудем и активную исламистскую пропаганду под руководством турецких эмиссаров — руководителей разного рода исламистских сект.

И несмотря на все это, прежде чем совершать те или иные действия в угоду сиюминутной конъюнктуре, не будем забывать, что Россия является правопреемницей СССР и должна уважать заключенные Советским Союзом договоры. Кроме того, Московский договор 1921 года в некотором смысле — основа Карского договора 1921 года, который зафиксировал границы в Закавказье. Наконец, известно, что Сталин денонсировал два договора с Турцией, а Московский не тронул…

Понятно также, что никакие договоры не остановят экспансионистские устремления. Как ни подойди, но вопрос о Московском договоре 1921 года между Турцией и СССР очень не прост. Нужно думать.

Подробности читайте здесь: Зачем России «дружба» и «братство» с Турцией?