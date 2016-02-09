Москва, 9 февраля, 2016, 10:43 — ИА Регнум. Правительство РФ поддерживает законопроект о запрете продавать пачки, в которых содержится более двадцати сигарет, передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля.

bankoboev.ru Пачка сигарет

Законопроектом, внесенным в Госдуму депутатом Сергеем Дорофеевым («Единая Россия»), предлагается внести в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» изменения, предусматривающие введение запрета на территории России на розничную торговлю сигаретами, содержащимися в количестве более 20 штук в единице потребительской упаковки (пачке).

Правительство РФ поддерживает проект федерального закона при условии его доработки — следует увеличить срок вступления в силу предлагаемых изменений.