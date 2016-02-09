Санкт-Петербург, 9 февраля, 2016, 10:47 — ИА Регнум. Власти Петербурга предлагают управляющим компаниям по обслуживанию жилищного фонда закупить ранцевые бензиновые воздуходувки для безопасной и эффективной уборки с крыш снега и сосулек. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 9 февраля, в пресс-службе жилищного комитета правительства Санкт-Петербурга.

www.vminnovations.com Ранцевая воздуходувка

Презентация этих устройств, работающих по принципу «обратного пылесоса», была организована комитетом для руководителей компаний в сфере ЖКХ. «Бригады кровельщиков, оснащённые воздуходувками, успевают очистить за смену в 2,5 раза больше крыш, чем их коллеги, работающие по старинке — лопатами», — утверждают жилищники.

Среди других преимуществ воздуходувок называется возможность очищать сложные элементы кровель и работать даже тогда, когда непосредственно у дома припаркованы машины, не повреждая их. Летом, весной и осенью воздуходувки предлагается использовать для уборки дворовых территорий от листвы и случайного мусора.

Управляющим организациям предложено рассмотреть вопрос закупки воздуходувок в короткие сроки и оснащения ими бригад кровельщиков. «Повсеместное внедрение нововведения позволит успешней справляться с одной из главных проблем центральной части города зимой — сосульками», — уверены в смольнинском ведомстве.

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Напомним, что бывший губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко во время снежной зимы 2010−11 годов заявляла о необходимости бороться с «сосулями», как она выразилась, с помощью новейших технологий, вплоть до лазеров. Это заявление вызвало большой общественный резонанс, а шутки о «сосулях» и «лазерах» для борьбы с ними стали мемами.