Москва, 9 февраля, 2016, 10:34 — ИА Регнум. Биржевые курсы доллара США и евро растут к рублю на открытии торгов 9 февраля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Фото Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

По состоянию на 10:28 мск доллар США вырос на 48,20 копейки к рублю и составил 79,0260 рубля. Евро к этому времени прибавил 60,80 копейки — до 88,5130 рубля.

Максимум по доллару США составил 79,2790 рубля, по евро — 88,8020 рубля. Торги открылись на отметке 78,9120 рубля за доллар и 88,5850 рубля за евро.