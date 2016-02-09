Великий Новгород, 9 февраля, 2016, 10:32 — ИА Регнум. Российская программа по импортозамещению стала губительной для иностранных производителей и инвесторов. Об этом 8 февраля заявил заместитель главы представительства ЕС в России Свен-Олав Карлссон во время своего выступления в рамках международной молодежной школы «Россия и ЕС: потенциал и вызовы для регионального взаимодействия».

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Спикер подчеркнул, что, несмотря на то, что ЕС — крупнейший партнер России, несмотря на вступление России в ВТО в 2012 году, компании из ЕС до сих пор сталкиваются, особенно сегодня, с растущими ограничениями на экспорт и неопределенностью в отношении своих инвестиций.

«Например, правительственными компаниями проводится кампания «Покупай российское», что оказывает ущерб иностранным товарам без учета каких-либо факторов цены или качества, что произошло в результате неожиданного изменения в законодательстве. Иностранные инвесторы вынуждены были продать свои доли в медийном бизнесе», — заявил представитель Евросоюза в России. Он также выразил надежду на то, что ограничительные мер между сторонами будут отменены.

Карлссон заметил, что на протяжении многих лет Россия и ЕС вели взаимное стратегическое партнерство, и сейчас, подчеркнул специалист, европейская сторона надеется на сотрудничество с Россией, однако существует ряд вопросов, по которым сторонам пока не удается достичь компромисса:

«Мы думали, что Россия и ЕС могут стать совместной мощной силой на благо всех нас. И, конечно, мы еще надеемся, мы еще стремимся к этому. Однако со временем расхождения усилились, особенно в отношении нашего общего соседства».

Спикер заявил, что Россия и Украина могут не возобновить торговые отношения, потому как с 1 января 2016 года российская сторона приостановила действие режима свободной торговли между странами из-за сотрудничества об ассоциации ЕС с Украиной в то время, как это соглашение вступило в силу.

«Более того, Россия ввела ограничение на транзит украинских товаров через Россию в Казахстан, невзирая на международные принципы транзита. И, приняв одностороннее решение, Россия, в отличие от других членов Евразийского экономического союза, отменила преференциальные торговые отношения с Украиной. Фактически исключила какую-либо возможность применения этих двух соглашений, что, как мы знаем, было бы реально. Например, у Сербии есть соглашение о свободной торговле как с ЕС, так и с РФ. Европейский союз имеет соглашение о свободной торговле с Египтом, с которым Евразийский экономический союз также планирует начать переговоры», — привел пример спикер.

Напомним, что с начала 2016 года Россия приостановила для Украины действие Договора СНГ о зоне свободной торговли и ввела таможенные пошлины, чтобы защитить свой рынок от наплыва беспошлинных товаров из Евросоюза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, политика импортозамещения, которая предусматривает инвестиции в инновационные технологии и технические отрасли, может снизить к 2020 году зависимость России от импортной продукции в различных областях промышленности с 70−90% до 50−60%. Но более всего политика импортозамещения стала реакцией на экономические и политические санкции Запада, введённые против России после воссоединения Крыма с Россией.