Брюс Уиллис и Деми Мур сыграют верных супругов
Вашингтон, 9 февраля, 2016, 10:30 — ИА Регнум. Голливудские актеры Брюс Уиллис и Деми Мур могут вместе сыграть в новом кинопроекте, подробности которого пока не разглашаются, сообщает журнал OK Magazine.
По информации издания, речь идет о ролях любящих и верных супругов, исполнение которых должно стать подарком для поклонников звездной пары, расторгнувшей супружеские отношения в 2000 году после 13 лет брака.
60-летний Брюс Уиллис часто появляется на съёмочных площадках. Недавно он согласился принять участие в работе над очередным продолжением боевика «Крепкий орешек», принесшем ему в 1988 году мировую славу. Его бывшая супруга, 53-летняя Деми Мур, редко снимается в настоящее время.
Последний раз актеры работали вместе в фильме «Смертельные мысли», вышедшем в прокат в 1991 году.