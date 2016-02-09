Вашингтон, 9 февраля, 2016, 10:30 — ИА Регнум. Голливудские актеры Брюс Уиллис и Деми Мур могут вместе сыграть в новом кинопроекте, подробности которого пока не разглашаются, сообщает журнал OK Magazine.

Цитата из к/ф «Смертельные мысли». реж. Алан Рудольф. 1991. США Трое в автомобиле

По информации издания, речь идет о ролях любящих и верных супругов, исполнение которых должно стать подарком для поклонников звездной пары, расторгнувшей супружеские отношения в 2000 году после 13 лет брака.

60-летний Брюс Уиллис часто появляется на съёмочных площадках. Недавно он согласился принять участие в работе над очередным продолжением боевика «Крепкий орешек», принесшем ему в 1988 году мировую славу. Его бывшая супруга, 53-летняя Деми Мур, редко снимается в настоящее время.

Последний раз актеры работали вместе в фильме «Смертельные мысли», вышедшем в прокат в 1991 году.