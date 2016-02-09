Вашингтон, 9 февраля, 2016, 10:31 — ИА Регнум. Контактная информация 20 тыс. сотрудников ФБР стала достоянием пользователей интернета. Данные опубликовали хакеры накануне, 8 февраля, сообщает CNN.

Цитата из к/ф «Хакеры». реж Иэн Софтли. 1995. США «Программная оболочка» суперкомпьютера

Отмечается, что ранее, 7 февраля, кибервзломщики выложили в интернет контактные данные примерно десяти тысяч сотрудников Департамента внутренней безопасности США. Добытая хакерами информация о сотрудниках американских ведомств включает следующие данные: инициалы, должности, номера телефонов и адреса электронной почты.

Хакеры прокомментировали свою акцию, пояснив, что источник информации — базы данных в Департаменте юстиции США. В Twitter данная группа представлена под названием DotGovs. Сообщения хакеров в соцсети сопровождалось хэштегом #FreePalestine (Свободу Палестине).

Масштабный кибервзлом расследуется министерством юстиции США. Представитель министерства Петр Карр уточнил, что данные действия хакеров являются нарушением частной информации персонала государственных ведомств.