Москва, 9 февраля, 2016, 10:06 — ИА Регнум. В 2016 год 43% жителей России смотрят с надеждой, 26% с неуверенностью, 28% с тревогой, 4% опрошенных затруднились ответить. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Козьма Петров-Водкин. Тревога 1919. 1934

52% респондентов думают, что 2016 год будет для них напряженным. 33% надеются, что он будет спокойным, но для экономики России год предстоит тяжелый (81%). Политическая жизнь страны тоже не будет безмятежной, считают 71% опрошенных.

На спокойствие и стабильность в политике и экономике России надеются 14−17% респондентов.

Опрос проведен 22 — 25 января 2016 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%