Москва, 9 февраля, 2016, 10:13 — ИА Регнум. В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступила жалоба на министерство здравоохранения РФ от Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM). Причина обращения — AIPM не может согласовать с Минздравом порядок перерегистрации жизненно важных и необходимых лекарств, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо AIPM, направленное в правительство России 27 января.

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Отмечается, что на протяжении трёх месяцев согласовать список жизненно важных лекарств не могут с Минздравом десять компаний. Речь идёт о списке ЖНВЛП — это препараты, которые в России могут закупаться бюджетными медучреждениями, список включает около 600 позиций.

Цена на медикаменты, относящиеся к ЖНВЛП, регулируется государством. Регистрация препарата утверждается Минздравом, ранее для этого нужно было согласование с ФАС. С 1 октября 2015 года Минздрав — единственный ответственный орган за регистрацию. ФАС не обязана согласовывать экономическое обоснование цены с Минздравом.

Представители AIPM указывают, что «Минздрав не вносит изменения в реестр цен и настаивает на проведении новой процедуры регистрации». А ФАС, получая документы, отказывается их согласовывать, потому что комитет не должен делать этого по законодательству. В результате разногласия между Минздравом и ФАС мешают обращению на рынке существующих препаратов», считают в AIPM.

Издание уточняет, что ранее иностранные компании также заявляли о трудностях с подтверждением стандартов качества медикаментов, которые они намеревались поставить на российский рынок.