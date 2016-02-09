Волгоград, 9 февраля, 2016, 09:29 — ИА Регнум. Соединения и воинские части Южного военного округа, подразделения Новороссийского и Камышинского соединений Воздушно-десантных войск начали переброску сил в районы учений. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ЮФО 9 февраля, с аэродрома Мариновка в рамках проверки боевой готовности войска будут доставлены к месту проведения тактических учений на военно-транспортных самолетах Ил-76.

function.mil.ru Переброска войск в район учений

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Оперативно на погрузку выдвинулись и подразделения Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск, привлекаемые к проверке войск Южного военного округа. Они отправятся на полигоны Министерства обороны на железнодорожных эшелонах.

Будет проверена мобильность соединений и их способность совершить многокилометровые марши на незнакомые полигоны и осуществить оперативную переброску на расстояния более 3 тыс. километров.

Началась и переброска подразделений морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии. После маршей в пункты базирования кораблей они совершили посадку в большие десантные корабли. Дальнейшая задача морским пехотинцам будет поставлена после выходов кораблей в море.

Мотострелковые соединения и подразделения Южного военного округа совершают комбинированные марши в районы проведения учений.

Напомним, внезапная комплексная проверка боевой готовности в войсках Южного военного округа началась накануне в соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами — президента Российской Федерации Владимира Путина. К её мероприятиям привлечены объединения, соединения и воинские части Южного военного округа, а также отдельные соединения Воздушно-десантных войск и военно-транспортной авиации ВКС России. В 5:00 (мск) 8 февраля командующему войсками Южного военного округа была доведена оперативная обстановка по проверке, а также поставлена задача на приведение войск военного округа в полную боевую готовность.

Учения должны показать степень готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также позволят оценить уровень обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.