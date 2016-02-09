Тайнань, Тайвань, 9 февраля, 2016, 09:23 — ИА Регнум.



wenzhousx.com Землетрясение на Тайване

8 февраля в ходе спасательной операции на месте обрушения 16-этажного жилого комплекса в Тайнане спасателям удалось вызволить 4 человек из-под завалов, в том числе одного ребенка.

Успехи спасателей обнадеживают родственников тех, кто сейчас находится под завалами. 8 февраля спасательные службы вызволили 8-летнюю девочку и ее 28-летнюю тетю, которые оказались в ловушке между перекрытиями на 5-м этаже обрушившегося здания. Состояние девочки и ее тети оценивается как удовлетворительное. Обе спасенные отделались синяками и ссадинами. В первой половине дня спасатели обнаружили мужчину и женщину. Женщина была доставлена в больницу в критическом состоянии. Мужчине, возможно, потребуется ампутация конечности. Спасатели уверены, что под завалами еще находятся выжившие, которые застряли в ловушке на нижних этажах. По этой причине разбор завалов не осуществляется тяжелой техникой — спасатели боятся повредить тем, кто может находиться под руинами, пишет «Жэньминь жибао».

Землетрясение, магнитуда которого составляла 6,7, произошло 5 февраля вблизи Гаосюна — крупнейшего города на юге Тайваня. В результате землетрясения в Тайнане обрушился многоэтажный жилой комплекс. На настоящий момент число жертв достигло 40 человек, еще 107 числятся пропавшими без вести.