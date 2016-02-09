Омск, 9 февраля, 2016, 09:23 — ИА Регнум. В Омской области региональный закон, предусматривающий льготы по взносам на капитальный ремонт для инвалидов I и II групп, одиноких людей, достигших 70 лет и семей с детьми-инвалидами, пока не приняли.

kapremontomsk.ru Дом в Омске

Как сообщили ИА REGNUM в областном Законодательном собрании, образована рабочая группа, которая будет заниматься этим вопросом, готовить документацию. «На 25 февраля планируется пленарное заседание, и вряд ли этот вопрос будет вынесен на «пленарку» — отметили в пресс-службе областного парламента.

Известно, что рабочую группу, в состав которой вошли и депутаты, и представители исполнительной власти, возглавляет парламентарий Вадим Морозов.

ИА REGNUM удалось получить комментарий депутата Морозова. «Непопулярные в народе взносы на капремонт стали излюбленной темой политических спекуляций. Однако давайте посмотрим правде в глаза: дома ремонтировать нужно, аккумулировать денежные средства для этого необходимо. При этом, конечно, требуется создать максимально прозрачные механизмы их расходования. Что касается компенсации взносов на региональном уровне — мы осознаем необходимость заботиться о наших бабушках и дедушках, тем более что это всегда самые ответственные плательщики. Но принимая подобные решения, депутаты не могут руководствоваться волюнтаристским подходом: приняли проект, а что дальше — не наши проблемы. Возможности нашего дефицитного бюджета крайне ограничены, поэтому без консультаций с Минтруда и Минфином одобрить проект закона было бы безответственно. Эксперты профильных ведомств посчитают, какие расходы повлечет принятие закона, проанализируют, возможно ли высвободить соответствующую сумму. Только тогда депутаты смогут принять взвешенное решение. Будет ли закон иметь обратную силу, то есть распространятся ли льготы на период, прошедший с 1 января 2016 года, также будет зависеть от возможностей бюджета», — сказал Вадим Морозов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в феврале в рамках съезда «Единой России» на дискуссионной площадке «Социальная политика» было заявлено, что большинство регионов России до сих пор не приняло региональные законы, предусматривающие льготы по взносам на капитальный ремонт для инвалидов I и II групп, одиноких людей, достигших 70 лет и семей с детьми-инвалидами. Хотя ранее предполагалось, что льготы начнут действовать с 1 января 2016 года.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном Фонде капремонта многоквартирных домов Омской области, по данным на 25 января 2016 год, капитальный ремонт завершен в 254 многоквартирных домах региона, ведутся работы в 329 домах.

Напомним также, в Омской области темпы проведения капитального ремонта жилья по региональной программе признали неудовлетворительными. Выяснилось, что выполнение краткосрочного плана 2015 года составило чуть более 50%. Вице-председатель кабинета министров Станислав Гребенщиков потребовал от руководителя фонда капремонта исправить сложившуюся ситуацию до 1 апреля 2016 года, а также усилить контроль качества принимаемых работ и не допускать нарушений технологии.