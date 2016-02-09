Вашингтон, 9 февраля, 2016, 08:58 — ИА Регнум. Власти США взаимодействуют и с Турцией, и с курдской оппозицией. Об этом во время очередного брифинга заявил официальный представитель Госдепа США Джон Кирби, отвечая на вопросы корреспондента RT.

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«И вопросов быть не может, — заявил Кирби. — С Турцией мы партнёры. Мы союзники с Турцией и будем ими оставаться. Никаких вопросов здесь нет».

Представитель Госдепа также отметил, что власти США не считают партию сирийских курдов «Демократический союз» террористами, а как раз, наоборот, считают ее членов «эффективными бойцами с ИГ внутри Сирии».

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Белый дом выбрать в качестве своего союзника либо Анкару, либо партию сирийских курдов «Демократический союз» (PYD).

«Как мы можем доверять вам? Кто ваши партнёры?» — заявил Эрдоган.