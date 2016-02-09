Вашингтон, 9 февраля, 2016, 08:52 — ИА Регнум. Американская компания SpaseX планирует 24 февраля вывести на орбиту спутник связи массой 5,3 тонны при помощи ракеты Falcon 9, сообщает Reuters.

spacex.com Запуск ракеты Falcon 9

Агентство ссылается на информацию компании SES, люксембургского партнера SpaseX. Штаб-квартира SpaseX от комментариев отказалась.

Предыдущие запуски ракет Falcon 9 были успешны, но спуск на Землю многоразовой первой ступени ракеты успешно осуществить не удаётся, а ведь именно он и является сутью всего проекта.

Разработчики проекта объясняют неудачи тем, что спуск первой ступени на морские площадки более затруднителен, чем аналогичный спуск на специально оборудованный посадочный комплекс, удавшийся им на мысе Канаверал в штате Флорида.