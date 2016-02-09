Гонконг, Китай, 9 февраля, 2016, 08:43 — ИА Регнум.

В результате столкновений полиции Гонконга и протестующих, которые произошли в районе Монг Кок, арестованы 24 участника беспорядков. В массовой драке с представителями правоохранительных органов приняли участие не менее 300 человек.

news.163.com Участник протеста в Гонконге

В ходе столкновений протестующие кидали в полицейских кирпичи и жгли мусорные баки. В результате столкновений за медицинской помощью обратились 48 представителей правоохранительных органов. Медики уверяют, что жизни их ничего не угрожает, пишет «Чжунго жибао».

Столкновения между полицией и протестующими произошли после того, как полицейские попытались разогнать предпринимателей, которые незаконно продают свой товар в самодельных киосках на улицах Гонконга.