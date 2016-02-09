Мехико, 9 февраля, 2016, 08:41 — ИА Регнум. Индийско-американский актер и дизайнер Уорис Ахлувалия пожаловался на задержку авиарейса Мехико — Нью-Йорк: пассажир отказался снять с себя тюрбан по требованию службы безопасности. О произошедшем в мексиканском столичном аэропорту инциденте Ахлувалия сообщил на своей персональной странице в сети Instagram, сообщает телеканал NDTV.

http://indianexpress.com Индийско-американский актер и дизайнер Уорис Ахлувалия и его посадочный талон

«Сегодня утром в Мехико мне сказали, что я не могу сесть на борт авиарейса Мехико — Нью-Йорк из-за моего тюрбана», — сообщил Ахлувалия, снабдив сообщение фотосвидетельством. На фоне собственного лица актер разместил посадочный талон с отметкой SSSS, свидетельствующей о необходимости дополнительной проверки службой безопасности.

Дизайнер спешил попасть на проходящую в Нью-Йорке Неделю моды, однако сотрудников службы безопасности аэропорта в Мехико привлек головной убор актера. Ахлувалия отказался снять тюрбан и связал действия служб безопасности с дискриминацией по религиозному признаку.

«Дорогая неделя моды в Нью-Йорке! Может быть, я немного опоздаю из-за того, что @aeromexico не позволяет мне лететь в тюрбане. Не начинайте шоу без меня», — попросил организаторов нью-йоркского мероприятия 41-летний актер.

Между тем в авиакомпании сообщили, что сожалеют о доставленных пассажиру неудобствах, и пообещали доставить до места назначения всех пассажиров независимо от их религиозных убеждений.