МИД Саудовской Аравии подтвердил готовность направить в Сирию спецназ
Эр-Рияд, 9 февраля, 2016, 08:37 — ИА Регнум. Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил о готовности Эр-Рияда отправить в Сирию спецназ в рамках возглавляемой США коалиции против «Исламского государства», сообщает Reuters.
По словам главы внешнеполитического ведомства, дискуссия идет об отправке контингента сухопутных сил или спецназа.
«Королевство Саудовская Аравия выражает свою готовность предоставить войска спецназа для таких операций в случае их проведения», — сказал аль-Джубейр по итогам встречи с госсекретарем США Джоном Керри в Вашингтоне.
Основной темой переговоров глав внешнеполитических ведомств Саудовской Аравии и США были конфликты в Сирии и Йемене.
Ранее о готовности послать войска для участия в наземной операции в Сирии заявил советник саудовского министра обороны Ахмед Ассери.