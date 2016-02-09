Эр-Рияд, 9 февраля, 2016, 08:37 — ИА Регнум. Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил о готовности Эр-Рияда отправить в Сирию спецназ в рамках возглавляемой США коалиции против «Исламского государства», сообщает Reuters.

the-newshub.com Спецназ Саудовской Аравии

По словам главы внешнеполитического ведомства, дискуссия идет об отправке контингента сухопутных сил или спецназа.

«Королевство Саудовская Аравия выражает свою готовность предоставить войска спецназа для таких операций в случае их проведения», — сказал аль-Джубейр по итогам встречи с госсекретарем США Джоном Керри в Вашингтоне.

Основной темой переговоров глав внешнеполитических ведомств Саудовской Аравии и США были конфликты в Сирии и Йемене.

Ранее о готовности послать войска для участия в наземной операции в Сирии заявил советник саудовского министра обороны Ахмед Ассери.