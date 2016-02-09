Волгоград, 9 февраля, 2016, 08:23 — ИА Регнум. В Волгограде стала известная компания, которая займется строительством Нулевой Продольной магистрали. Как сообщили ИА REGNUM в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, всего для участия в электронном аукционе было подано четыре заявки. По результатам конкурса государственный контракт заключен с ООО «ТрансСервис». Возведение рокадной дороги обойдется в более чем 1,7 миллиарда рублей. Такова сумма госконтракта.

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Рокадная дорога пройдет вдоль берега Волги от улицы Калинина в Ворошиловском районе до улицы Химической в Центральном районе Волгограда. Согласно контракту, строительство продлится 22 месяца и будет выполнено в два этапа. В ходе первого возведут участок дороги от улицы Калинина до улицы Чуйкова протяженностью более 1,1 километра, затем приступят ко второму отрезку длиной около двух километров до улицы Химической.

Ширина проезжей части новой городской магистрали составит 15 метров, движение будет осуществляться по четырем полосам. В час новая трасса сможет пропускать до 1450 автомобилей. «Дорожную одежду» Нулевой Продольной выполнят из прочного щебеночно-мастичного асфальтобетона. Проектом предусмотрено строительство дождевой канализации закрытого типа, пешеходных тротуаров, велодорожек, остановочных пунктов и зон парковки.

Напомним, реализовать масштабный проект позволило участие региона в подготовке к чемпионату мира по футболу в России в 2018 году. В профильном ведомстве отметили, что возведение Нулевой Продольной магистрали позволит разгрузить центральную часть Волгограда, оптимизировать транспортные потоки, навести порядок в городском дорожном хозяйстве. Проект рокадной дороги получил положительное заключение госэкспертизы, экспертами была проверена и достоверность определения сметной стоимости объекта. Сейчас в зоне строительства трассы активно ведутся берегоукрепительные работы, без которых возведение Нулевой Продольной было бы невозможно.

Напомним, из-за неучтенного в том числе строительства рокадной дороги провалилась первая версия проекта строительства стадиона к чемпионату мира по футболу. Госэкспертиза летом 2014 года вернула проект волгоградской спортивной арены с 37 замечаниями на доработку. Среди очевидных просчетов губернатор региона Андрей Бочаров, раскритиковавший подготовку региона к мундиалю, тогда назвал неучтенные в проекте берегоукрепление, перенос и реконструкцию инженерных сетей, возведение электроподстанции и прокладку к ней новой линии. По словам руководителя региона, ответственные за свои направления работы фактически провалили по срокам и качеству проектирование стадиона и решение ряда других вопросов. Госэкспертиза вернула проект волгоградского стадиона с 37 замечаниями на доработку.

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