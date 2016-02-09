Пекин, 9 февраля, 2016, 08:16 — ИА Регнум.

Министерство охраны окружающей среды КНР сообщает о сохраняющейся неблагоприятной экологической обстановке в большинстве городов Китая. Главной причиной ухудшения качества воздуха стали праздничные салюты и фейерверки.

finance.eastday.com Фейерверк в Китае

В настоящий момент сильное загрязнение воздуха наблюдается в 139 крупных городах Китая.

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В канун китайского Нового года из 338 городов КНР, в которых министерство охраны окружающей среды проводит мониторинг качества воздуха, допустимое количество частиц РМ2.5 наблюдалось всего в 67 городах.

В ночь с 7 на 8 февраля 271 населенный пункт был окутан густым смогом, пишет «Синьхуа».

Средняя плотность PM2.5 частиц составляет 148 микрограмм на кубический метр. Этот показатель увеличился на 27,6% по сравнению с прошлогодним периодом празднования Нового года в Китае.

Власти КНР призывают граждан воздержаться от запусков салютов и фейерверков.