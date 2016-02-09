Киев, 9 февраля, 2016, 08:01 — ИА Регнум. Бюджет Украины не располагает средствами для проведения выборов в Верховную раду в 2016 году. Об этом сообщила министр финансов Украины Наталья Яресько в эфире телеканала ICTV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кредит

Яресько пояснила, что бюджет-2016 не предусматривает расходы на внеочередные выборы. Для их проведения средства нужно «где-то» изыскивать.

Чтобы всё-таки провести избирательную кампанию, нужно «или что-то изменить, или недофинансировать», считает Яресько. Сумму, необходимую на проведение выборов в украинский парламент, министр финансов не озвучила.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 8 февраля, заместитель главы Верховной рады Андрей Парубий заявил, что досрочных парламентских выборов на Украине в этом году не будет. Он добавил, что высказывает только своё мнение.