Вашингтон, 9 февраля, 2016, 07:36 — ИА Регнум. В США вдове одного из лидеров террористической группировки «Исламское государство», находящейся в заключении в Ираке, предъявлено обвинение в связи с убийством американской гражданки Кайлы Мюллер. Об этом говорится в сообщении министерства юстиции США.

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По данным ведомства Нисрин Асад Ибрагим Бахар, известная также как Умм ас-Сайяф была захвачена в ходе спецоперации США в Ираке в мае 2015 года. Ее муж — один из лидеров ИГ Абу ас-Сайяф — в ходе операции был убит.

Помощник генпрокурора США Джон Карлин заявил, что Умм ас-Сайяф и другие лица вступили в сговор с целью предоставления материальной поддержке ИГ, и что этот сговор имел целью гибель Кайлы Джин Мюллер.

Он отметил, что с-Сайяф призналась в участии в похищении и незаконном удержании Кайлы Мюллер, которую держали в рабстве и насиловали лидеры ИГ, включая верховного лидера группировки Абу Бакра аль-Багдади.

По данным Минюста, работника гуманитарной организации Мюллер, похищенную возле Алеппо в 2013 году, содержали вместе с двумя девушками-езидками в доме Абу ас-Сайяфа. Теперь Умм ас-Сайяф грозит пожизненное заключение.

Минюст США не уточняет, будет ли ас-Сайяф выдана США или уголовное преследование продолжит Ирак.

«Исламское государство Ирака и Леванта» признано международной террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.