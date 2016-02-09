Химки, Московская область, 9 февраля, 2016, 07:31 — ИА Регнум. Баскетболисты московского ЦСКА на выезде нанесли поражение подмосковным «Химкам» в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ. Встреча, прошедшая 8 февраля в Баскетбольном центре Московской области, завершилась со счетом 96:85.

cskabasket.com «Химки» — ЦСКА

Самым результативным игроком в составе столичного клуба стал Никита Курбанов (16 очков), у химчан — Джеймс Огастин (18).

Отметим, что для армейцев эта победа стала 16 к ряду в текущем розыгрыше лиги. Последнее и пока единственное поражение у ЦСКА числится за 25 октября прошлого года от «Нижнего Новгорода».

Таким образом, в турнирной таблице ЦСКА занимает первое место (19 побед), а «Химки» — четвертое (14 побед).

Единая лига ВТБ

«Химки» — ЦСКА — 85:96 (30:28, 15:23, 17:21, 23:24).