Москва, 9 февраля, 2016, 07:19 — ИА Регнум. В Москве в ночь на вторник, 9 февраля, начался масштабный снос незаконных самовольных построек, которые местные власти в конце 2015 года постановили ликвидировать. Как передает источник в городской администрации, всего запланирован снос 97 объектов самовольного строительства из 104.

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Как пишут Вести.Ru, решения о сносе принималось властями города на основании новой редакции статьи 222 Гражданского кодекса, вступившей в силу в сентябре прошлого года: она дополнена пунктом 4, который дает право сносить в административном порядке здания, признанные «самостроем».

Без таких объектов столица должна стать безопаснее для граждан, так как большинство из них установлены над линиями водоканала, и авария на «самострое» грозит вылиться в трагедию с десятками человеческих жертв, сообщил заместитель генерального директора АО «Мосводоканал» Евгений Шушкевич.

«Подавляющее большинство объектов, подлежащих сносу, находятся в охранной зоне либо установлены непосредственно над линиями московского водоканала, — уточнил он. — Мы не можем нормально эксплуатировать эти трубопроводы. При каких-либо повреждениях затрудняется их ликвидация, это может повлечь за собой отключение водоснабжения абонентов, совершенно непричастных к этому строительству. А самое страшное, что могут быть и жертвы среди посетителей: возможно обрушение таких зданий».

Между тем, зампредседателя отделения «Опоры России» Сергей Селивёрстов полагает, что «ситуация неоднозначная». По его словам, у предпринимателей, павильоны которых попали под снос, «есть не только свидетельство о собственности, но и выигранные суды различных инстанций, подтверждающие их права».

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