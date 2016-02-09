Лондон, 9 февраля, 2016, 07:18 — ИА Регнум. Ситуация в Сирии развивается в сторону ясного военного итога — благодаря российской поддержке войска президента страны Башара Асада оказались близки к победе, пишет в статье для Huffington Post бывший сотрудник британской разведки MI6, специалист по Ближнему Востоку Алистер Крук.

extraplus.sk Акция поддержки действий Башара Асада и Владимира Путина в Сирии

По его словам, многие западные политики ожидали, что ситуация будет развиваться в направлении «трясины». Однако, следует ожидать возрождения Сирии как сильного регионального государства, а Россия и Иран окажутся в выигрышной позиции, что нелегко будет принять Западу.

Крук напомнил, что стол переговоров теперь находится не в Женеве, а «на полях сражений в Идлибе и Алеппо». Если сирийская армия, продвигаясь на север при поддержке ВКС РФ, соединится с курдами, то почти все силы «Джебхат ан-Нусры» и ИГ окажутся в котле, пишет эксперт.