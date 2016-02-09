Хабаровск, 9 февраля, 2016, 07:10 — ИА Регнум. В Хабаровском крае начался сбор подписей под электронной петицией на имя президента России Владимира Путина. Главу государства просят принять решение об отставке губернатора региона Вячеслава Шпорта и Правительства, а также распустить местную Думу. Инициаторы уверены: нынешние власти дальневосточного субъекта наносят непоправимый ущерб экономике, ликвидируют социальные гарантии и снижают жизненный уровень граждан, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Хабаровское краевое отделение КПРФ Февральский митинг 2016 года

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Как сообщало ИА REGNUM, в минувшие выходные в Хабаровске состоялся митинг. Более 500 человек высказали претензии к местной власти, в том числе требовали бесплатного проезд для пенсионеров в общественном транспорте, выступили против роста цен и тарифов ЖКХ, а также потребовали отмены платы за капремонт.

Исходя из содержания онлайн-петиции, размещенной на платформе OnlinePetition.Ru, Хабаровский краевой комитет КПРФ решил выразить недоверие губернатору Вячеславу Шпорту, Правительству и Законодательной Думе, адресовав инициативу президенту Владимиру Путину.

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Коммунисты, как и уже подписавшиеся граждане, отметили, что в условиях жесткого экономического кризиса, который охватил Россию по вине правящей партии, краевое Правительство и Дума не принимают должных мер по развитию экономического потенциала региона и повышению жизненного уровня местного населения.

«Протесты населения против введения оплаты за ОДН (прим.ред. — общедомовые нужды), роста тарифов в ЖКХ, необузданного роста цен на продукты питания и товары первой необходимости, краевая исполнительная и законодательная власть оставляет без внимания и перекладывает все проблемы на плечи граждан. Власть не находит сотню миллионов рублей на реализацию закона «О Детях войны», принимает закон о монетизации льгот на проезд в общественном транспорте, в результате чего сотни тысяч льготников лишаются возможности без ограничений пользоваться общественным транспортом. В тоже время, губернатор и Правительство края находят почти 900 миллионов рублей на повышение своих зарплат и премиальных выплат», — заявили активисты.

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В завершении петиции инициаторы потребовали немедленной отставки губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта и Правительства, а также заявили о необходимости распустить местную Думу за действия и бездействие, непоправимый ущерб региональной экономике, ликвидацию социальных гарантий и снижение жизненного уровня населения.

Кроме того, в местном штабе КПРФ уточнили, что на данный момент в бумажном виде собрано 25 тысяч подписей. Для рассмотрения вопроса на президентском уровне необходимо 100 тысяч подписей.