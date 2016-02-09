Анталья, Турция, 9 февраля, 2016, 06:28 — ИА Регнум. Число российских туристов в главный курортный город Турции — Анталью снизилось на 81%, пишет Hurriyet Daily News. Если в январе 2015 году турецкий город посетило около 12,870 россиян, то в январе этого года — лишь 2,427.

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Статистика демонстрирует сокращение туристов не только из России, но в целом со всего мира. Около 97 тыс. — самый низкий показатель для января за последние десять лет.

Если в 2015 году по числу отдыхающих россияне занимали 2-е место, то в 2016 г. замыкают первую пятерку.

Террористические акты в Стамбуле на площади Султанахмет, унесшие жизни 11 граждан Германии, отрицательно сказываются на местном туризме. Иностранцы не уверены больше в собственной безопасности.

В сравнении с январем 2015 года число немецких туристов упало на 16%, британцев — на 14%.

Как сообщало ИА REGNUM, отношения РФ и Турции испортились после того, как 24 ноября 2015 года турецкий истребитель F-16 сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24. Погибли двое российских военнослужащих. После инцидента президент РФ подписал указ о мерах по обеспечению нацбезопасности и специальных экономических мерах в отношении Турции. МИД не рекомендовал гражданам РФ посещать Турцию в ближайшее время, а туроператорам запретили продать путёвки на турецкие курорты.