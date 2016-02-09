Южно-Сахалинск, 9 февраля, 2016, 06:17 — ИА Регнум. В Правительстве Сахалинской области произошли кадровые изменения. Советником губернатора региона Олега Кожемяко станет Народный артист Российской Федерации, неоднократный президент международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона во Владивостоке «Меридианы Тихого» Сергей Степанченко. Кроме того, пертурбации коснулись и министерства культуры, где назначен новый руководитель, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Сахалинской области Сергей Степанченко и Олег Кожемяко

По информации пресс-службы региональной администрации, губернатор Сахалина Олег Кожемяко официально предложил Народном артисту России Сергею Степанченко стать своим советником. Инициатива актером была одобрена, поэтому теперь в его компетенцию заложено курирование театрального направления.

В ходе встречи Кожемяко отметил, что рассчитывает на поддержку Народного артиста, которому предстоит вывести труппу международного театрального центра имени Чехова на новый уровень. Степанченко разрешили приглашать режиссеров, а также актеров столичных театров, которые вдобавок ко всему смогли бы заниматься со студентами театрального колледжа.

«Очень рад, что у меня есть шанс сделать что-то полезное для Сахалинской области. Раньше мне казалось, что оторванность от центральных регионов это минус, а сейчас моё мнение изменилось. Будем работать. И надеюсь, что результаты нашей деятельности публика вскоре сможет увидеть», — подчеркнул артист.

Кроме того, исполнявший обязанности руководителя регионального министерства культуры Владислав Педенко свой пост покинул, а на его место уже назначен Алексей Самарин. Замминистра культуры Анна Жук возглавит музей книги Антона Чехова «Остров Сахалин».

Народный артист РФ Сергей Степанченко родился в Новосибирской области, однако с двух лет до окончания школы прожил в селе Черниговка Приморского края. После этого жизнь актера неоднократно переплеталась с Приморьем. Этому поспособствовали дружеские отношения с женой бывшего губернатора дальневосточного региона Сергея Дарькина, который в 2003 году впервые инициировал международный кинофестиваль стран АТР во Владивостоке «Меридианы Тихого». После этого Степанченко вместе с Ларисой Белобровой совместно работали над организацией мероприятия, в частности, Народный артист несколько раз был учрежден на место президента кинофестиваля.

Нынешний губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко родился в Черниговке, в Приморье же и начал трудовую деятельность. В 2001 году был избран депутатом местного Законодательного собрания III созыва, а в 2002 году стал представителем региона в Совете Федерации.