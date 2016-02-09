Вашингтон, 9 февраля, 2016, 05:34 — ИА Регнум. Барак Обама просит Конгресс создать резервный фонд суммой в $1,8 млрд для борьбы против вируса Зика и насекомых, распространяющих болезнь в США и за рубежом. Об этом сообщает Associated Press (AP). Президент США добавил, что «не должно быть никакой паники из-за этого».

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Ведомства здравоохранения США говорят, что вирус может вызвать нарушения развития у новорожденных. Беременных женщин предостерегают от поездок в страны Латинской Америки и другие регионы, пораженные вирусом Зика. Большая часть финансирования пойдет на исследования нарушений при рождении, известных как микроцефалия.

«Что мы знаем, так это то, что существует большой риск для беременных женщин и женщин, подумывающих о том, чтобы завести детей», — сказал Обама в интервью каналу CBS This Morning.

Финансовые средства будут также выделены странам и территориям, охваченным этим вирусом.

Ранее ИА REGNUM писало о том, что вирус Зика может передаваться не только через укус насекомых, но и половым путем и через переливание крови.