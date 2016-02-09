Вашингтон, 9 февраля, 2016, 05:10 — ИА Регнум. Спутник, выведенный на орбиту Северной Кореей, неуправляем и не может исправно функционировать. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на Пентагон.

abc.net.au Запуск КНДР своего спутника.

«Официальный представитель оборонного ведомства сообщил, что северокорейский спутник, запущенный в эти выходные, «кувыркается на орбите», что делает невозможным его функционирование», — говорится в сообщении телеканала.

О том, что Северная Корея «не смогла вывести спутник на стабильную орбиту» сообщают также источники CBS.

Как передавало ИА REGNUM, Пхеньян 7 февраля сообщил о запуске ракеты-носителя со спутником «Кванменсон — 4» («Сияющая звезда») и успешном выводе космического аппарата на орбиту. Между тем США и их союзники рассматривают запуск ракеты как прикрытие для программы разработки баллистических ракет КНДР, которые могут использоваться для доставки ядерного оружия.

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