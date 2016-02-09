Кызыл, 9 февраля, 2016, 05:06 — ИА Регнум. Все категории населения, которым полагаются социальные выплаты, в 2016 году будут обеспечены ими в полном объеме и в срок, заявил первый заместитель министра труда и социальной политики Тувы Эдуард Доржу. Различные виды государственной социальной поддержки получают более 140 тысяч жителей республики, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе тувинского правительства. Добавим, что это почти половина жителей региона, население которого составляет 315 тыс. человек.

informpskov.ru Социальные выплаты

«Это заслуженные и уважаемые люди, своим трудом создававшие базу для экономического развития современной Тувы — ветераны труда. Также это те, кто в силу возраста, заболеваний и других причин, оказались в трудной жизненной ситуации и нуждаются в материальной поддержке государства: инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны военной службы, труженики тыла и инвалиды по общему заболеванию, ветераны боевых действий и члены семей военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, пенсионеры и малоимущие семьи, семьи с детьми, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей», — уточнил перечень получателей замминистра.

В настоящее время в Туве проживает 20 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, четверо жителей блокадного Ленинграда, трое бывших узников фашистских концлагерей, 134 вдов фронтовиков, 391 труженик тыла. Кроме того, в перечень получателей государственной помощи входят 14 граждан, приравненных к ветеранам Великой Отечественной войны — это участники военного конфликта в Корее 1950−1953 годов, народно-освободительной войны в Китае 1946−1949 годов и боевых действий в Венгрии 1956 года.

В 2016 году на социальные выплаты в виде пособий, субсидий и компенсаций в бюджетах всех уровней предусмотрено около 2 млрд рублей.