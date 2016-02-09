Вашингтон, 9 февраля, 2016, 04:47 — ИА Регнум. В преддверии Мюнхенской конференции по безопасности госсекретарь США будет добиваться прекращения огня в Сирии, а также большей помощи для мирного населения. Об этом пишет Reuters. Джон Керри пытается не дать угаснуть мирному процессу.

poryadokvdome.com Фокус

Подход Керри состоит в том, чтобы дать оппозиции «передышку», чтобы они вернулись за стол переговоров, которые были ими сорваны на прошлой неделе в Женеве.

Представитель американской администрации говорит: «Керри верит, что если мы достигнем прекращения огня и будет поставляться больше помощи, дипломатический прогресс возможен».

Встреча мировых лидеров в Мюнхене в четверг имеет жизненно важное значение для дипломатического процесса, «являющегося ключевым элементом сирийской политики президента Барака Обамы, которая характеризуется его желанием ограничить американское вмешательство», — поясняет Reuters.

Критики Обамы заранее обрекают на провал его усилия. Они считают, что виновником срыва переговоров является продвижение армии Башара Асада в направлении Алеппо, где они продолжают успешные бои против террористов.