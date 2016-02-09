Москва, 9 февраля, 2016, 04:23 — ИА Регнум. Департамент транспорта Москвы поручил руководству столичного метрополитена ещё раз проанализировать действующий регламент закрытия вестибюлей после давки, произошедшей 8 февраля на станции «Тульская». Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе метрополитена.

trinixy.ru Восьмое февраля станция Тульская.

Начальник столичной подземки Дмитрий Пегов также принёс извинения пассажирам за причинённые неудобства. Он пояснил, что закрытие вестибюля станции было продлено по просьбе строительной организации, сотрудники которой «не успели уложиться в нужные сроки».

«При возникшей нагрузке на станцию службы метрополитена смогли обеспечить безопасность пассажиров, однако было принято решение оперативно открыть второй выход в город», — сообщил начальник метрополитена.

«Приносим пассажирам свои извинения за причинённые неудобства», — сказал Пегов, отметив, что «руководители служб метрополитена, ответственные за проведение работ, вовремя не отреагировали, поэтому будут сделаны все необходимые организационные выводы».

Как передавало ИА REGNUM, на станции метро «Тульская» из-за закрытия северного вестибюля утром 8 февраля возникла давка, поезда с 09:15 примерно в течение 20 минут проезжали станцию без остановки. В 09:35 движение поездов было восстановлено в штатном режиме. По сообщениям очевидцев, им потребовалось не менее 30 минут, чтобы покинуть станцию метро.

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