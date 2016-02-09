Москва, 9 февраля, 2016, 04:02 — ИА Регнум. Хозяйке павильона-купола рядом со станцией метро «Сухаревская» в центре Москвы пострадала во время сноса здания, передаёт «Русская служба новостей».

.tema.ru Купол над метро Сухаревская

По утверждению самой пострадавшей предпринимательницы, она на повышенных тонах общалась с одним из стражей порядка, и тот, не сдержавшись, ударил её по голове. Женщину отвели в дежурившую на площади машину скорой помощи.

Сообщается, что сестре пострадавшей предпринимательницы также потребовалась помощь медиков, однако никаких подробностей о случившемся не приводится.

В настоящее время площадь перед двухэтажным купольным павильоном у станции метро «Сухаревская» оцеплена. За работами по демонтажу, которые продолжаются с часа ночи, наблюдают представители мэрии Москвы, инспекции по недвижимости и метрополитена.

Как передавало ИА REGNUM, власти Москвы приступили к сносу незаконно построенных торговых центров и павильонов в разных частях города. В соответствии с постановлением, ранее принятым столичным правительством, на территории Москвы должны быть снесены 104 незаконных конструкции.

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